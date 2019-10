Il principe Harry: "Ogni click di un fotografo mi ricorda la morte di mia madre"

Che il principe Harry non vada molto d’accordo con la stampa è un dato di fatto. Il Duca del Sussex incolpa infatti i paparazzi di essere stati la causa della morte di sua madre Lady Diana a Parigi, costretta a correre nel tunnel dell’Alma per seminarli e sfuggire alle loro continue foto. " Quando vedo una macchina fotografica, ogni volta che sento un click, ogni volta che vedo un flash, mi riporta subito indietro alla morte di mia madre e mi sento male dentro. Non mi passerà mai ", ha rivelato Harry nel corso di una straziante intervista rilasciata durante le riprese del nuovo documentario di ITV " Harry & Meghan: An African Journey ", dedicato al recente viaggio di lui, sua moglie e del loro piccolo Archie in Sudafrica dove hanno avuto modo di recuperare consensi mostrando il loro lato più semplice e umano.

Quando sente i click o vede i flash delle macchine fotografiche, quindi, nella mente di Harry si riaccende tutto il dolore mai sopito per la scomparsa dell’adorata madre. Ma non solo. Riaffora anche il rancore per quei fotografi che non ebbero pietà nell’inseguirla a Parigi, costringendo l’autista della sua auto, invano, ad accelerare nel tunnel, tanto che lo schianto contro uno dei piloni sarebbe potuto essere più lieve e forse sua madre ancora in vita se solo la velocità fosse stata minore. Ma così non è stato e questo è qualcosa che Harry non riesce a perdonare.

Per questo motivo, fingersi rilassato davanti alla solita marea di fotografi che circonda lui e Meghan ad ogni evento pubblico è per lui molto difficile. Harry non è timido con i fotografi, semplicemente li considera colpevoli della morte di Lady Diana e cerca di evitarli il più possibile, proteggendo sia sua moglie Meghan che, soprattutto, il piccolo Archie. Ecco spiegato il motivo per cui, a differenza del fratello William che ha posato con la moglie davanti all’ospedale dopo ogni nascita dei suoi tre figli, Harry ha voluto sottrarre Archie a quei click e ha continuato a farlo, centellinando le sue immagini.