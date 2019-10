Harry Styles congela i propri vestiti

Il cantante inglese Harry Styles, i cui strabilianti abiti di scena sono spesso al centro di polemiche, pare che conservi il suo intero guardaroba all'interno di un caveau dotato di raffreddamento criogenico e monitorato 24 ore su 24 da telecamere di videosorveglianza collegate al suo iPad, in modo che possa monitorarli sempre. Il motivo? L'ex membro dei “One Direction” pare avere un’autentica fissazione per i suoi abiti perché si tratta per lo più di pezzi unici creati in collaborazione con il designer Harris Reed.

Ed è stato proprio lo stilista, nel corso di una intervista rilasciata a British GQ, a rivelare come Harry Styles abbia l’abitudine di congelare i suoi abiti. Harris Reed, che si occupa a tempo pieno dei look della popstar, ha rivelato che, subito dopo l’esibizione, “tutto viene tutto archiviato, sia abiti che scarpe e altri accessori di scena. Non posso dire dove si trova, ma tutto va in questo gigantesco archivio che fondamentalmente è come un gigantesco frigorifero”.

“Si trova da qualche parte a Londra, ma non ho intenzione di rivelare dove, ovviamente”, ha aggiunto, spiegando che “gli outfit sono stati tutti congelati criogenicamente in tempo per preservarli. Non vi mentirò, anche per me si tratta di una cosa surreale. L’ho scoperto dopo il suo primo tour da solista per il quale gli ho realizzato 15 look. Ne ha indossati circa sei o sette e quando gli chiesi dove fossero finiti gli altri, Harry mi ha risposto: ‘Non preoccuparti, sono tutti sotto sorveglianza’ e io ero tipo: 'Oh, è così chic' ".

Nel caveau c’è posto per le nuove creazioni che il designer sta ideando: “Penso che la gente possa aspettarsi cose piuttosto folli e favolose. Non posso dire altro. Solo che più Harry si evolve con la sua musica e più io mi evolvo come designer, lavorando a look meravigliosi che già so che finiranno con l’essere congelati", ha concluso.



