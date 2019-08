Harry Styles: "Il mio nuovo cd tra funghi allucinogeni e margarita"

Harry Styles è pronto a tornare con un nuovo album, a due anni di distanza dal precedente che portava il suo nome e cognome e che ha segnato la sua carriera solista, dopo la travolgente esperienza con i One Direction. Il cantautore 25enne ha posato sulla copertina americana di Rolling Stone, mostrando la sua sensualità, e spiegando che realizzare la sua opera seconda è stato un po' “come fare sesso e sentirsi triste subito dopo”.



La nuova immagine dell'artista sembra quasi continuare ad ispirarsi alla figura di Mick Jagger. Del resto chi lo ha visto live ha potuto notare delle somiglianze nelle movenze e non solo. Dunque il nuovo disco il cui titolo e data di uscita naturalmente sono ancora top secret, è nato negli studi Shangri-La di Malibu. “Ci siamo fatti di funghi allucinogeni, ci siamo sdraiati sull'erba, - ha confessato Harry - ascoltando sotto il sole il disco 'Ram' di Paul McCartney (uscito nel 1971, ndr). Gli altoparlanti li abbiamo piazzati tutti verso il giardino. Poi ripensi a tutto quel frullatore di ricordi e di emozioni e dici tra te e te: 'Abbiamo congelato i margarita per oggi. Questo è il posto dove abbiamo preso i funghi e mi sono morso la punta della lingua. Mi è capitato di cantare con il sangue che mi sgorgava dalla bocca'. Insomma questo posto per me racchiude tanti bei ricordi”.



Dopo l'uscita del disco sicuramente ci sarà anche un tour. Nella precedente esperienza Live erano in tanti tra il pubblico a sventolare le bandiere arcobaleno per i diritti LGBTQ e c'era anche qualche esponente del Black Lives Matter, movimento attivista internazionale della comunità afroamericana impegnato nella lotta contro il razzismo. “Voglio far sentire le persone a proprio agio – ha spiegato Harry - nel diventare ciò che vogliono essere. Forse durante un concerto anche solo per un momento non ti senti più solo”.



Reunion dei One Direction in vista con Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson? "Non lo so. - spiega Harry - Non credo di poter dire che non accadrà mai più perché non sarebbe quello che penso. Se ci sarà il momento in cui tutti vogliamo davvero farlo, sarà perché vogliamo ancora divertirci insieme, tornando a fare musica e sperimentando anche altre strade insieme. Anche perché penso che se tornassimo a fare le stesse cose e allo stesso modo, non sarebbe lo stesso".



