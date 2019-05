Gli hater contro Chiara Ferragni: "La maglietta serve per ricordarti come ti chiami?"

L’ultimo post dell’ape regina delle influencer italiane, Chiara Ferragni, sta scatenando ancora una volta gli hater che vedono nella biondissima moglie di Fedez una delle vittime preferite dei loro strali e commenti sarcastici. A scatenarli questa volta è bastata una semplice tshirt che la Ferragni ha indossato nella sua ultima immagine postata su Instagram.

Seduta sul divano di casa, Chiara Ferragni sorride, sfoggiando un look decisamente casual e comodo: thsirt e jeans.

Ma è proprio la maglietta con impresso in grande il suo nome e addirittura stampata la sua faccia in un iconico ritratto di lei con occhiali da sole e posa da diva a scatenare gli hater che si chiedono che “ livello di autostima ha chi indossa una maglietta con il suo nome e la sua foto sopra ”.

Naturalmente la domanda è retorica e per gli hater la risposta è una sola: enorme!

Se Chiara Ferragni nella didascalia a corredo dell’immagine scrive con ironia: “ My own concert tshirt ” (‘ la tshirt del mio concerto ’) tanti follower non colgono la sfumatura e le chiedono se davvero si darà presto alla musica, magari in coppia col marito Fedez.

“ Dietro cosa c’è scritto? Le date del tuo tour? ” incalzano gli hater che proprio non comprendono la necessità di una maglietta uguale a quelle che si comprano ai concerti delle vere popstar.