Gli hater contro Mercedesz Henger: "Saprai fare la carbonara?"

Nonostante l’estate sia ormai agli sgoccioli, Mercedesz Henger, modella e figlia della nota pornostar Eva, continua a postare su Instagram scatti direttamente dalla Sardegna, dove sta trascorrendo assieme al fidanzato Lucas Peracchi una vacanza da sogno tra acque cristalline, paesaggi incontaminati e locali alla moda.

L’ultimo post, pubblicato qualche giorno fa, ha mandato davvero in tilt gli oltre 500mila fan della ragazza. All’interno di una grotta, Mercedesz posa come una sirenetta volgendo lo sguardo all’orizzonte, conferendo allo scatto un che di mistero. Tuttavia, lo scatto lascia davvero poco spazio all’immaginazione: anche perché la prospettiva con cui è stata realizzata la foto – il cui autore dovrebbe essere lo stesso Luca – è davvero bollente. Infatti, il lato b perfettamente scolpito appare in tutto il suo splendore ed è impossibile non soffermarcisi a guardarlo.

“Sempre bello, che mappamondo!” , “Sei pazzesca!” , “Una vera sirena!” , solo per citare alcuni complimenti. Purtroppo, però, non sono mancate anche altre osservazioni meno lusinghiere.

Tanto per cominciare la Henger - dicono - dovrebbe mostrare qualcos’altro, oltre all’aspetto fisico da vera e propria sex symbol: “Ma una foto frontale, no?” , “Hai un fisico mozzafiato ma mostra altro adesso!” e “Sempre le solite foto. Che noia!” . Altri, invece, hanno notato qualcosa di strano nei piedi di Mercedesz Henger: “Sembri una vecchia sdraiata… Vi prego ragazzi, fate zoom sui piedi, sono orrendi!” .

Eppure, c’è anche chi si domanda se, oltre all’indiscussa bellezza, la Henger abbia anche delle altre doti: “Ma quando non ci sarà più Instagram, cosa avrà imparato dalla vita? La mamma le avrà insegnato a fare almeno la carbonara?” .Tuttavia, noncurante delle critiche, Mercedesz Henger continua a godersi appieno la sua vacanza e la storia d’amore con il suo Lucas.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?