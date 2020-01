Hater contro Nathan Falco Briatore, interviene il padre: "Io ti cerco e ti trovo"

Come consuetudine, Flavio Briatore è volato nel suo resort in Kenya per le ferie invernali, dove si è ritrovato col gruppo di amici con i quali trascorre spesso le vacanze. Con lui, infatti, ci sono anche Lucio Presta e Paola Perego con la loro famiglia e Adriano Panatta, tra gli altri. C'è soprattutto il piccolo Nathan Falco Briatore, che è volato in Kenya dal padre mentre sua madre Elisabetta Gregoraci si sta rilassando a Dubai.

Nathan Falco è ormai un ragazzino e i suoi genitori condividono spesso le sue fotografie sui loro profili. Probabilmente ancora non ha un suo account su Instagram a differenza di tanti suoi amici ma i fan della coppia possono comunque seguire l'evoluzione della sua crescita attraverso quelli dei genitori. In questi giorni, Flavio Briatore ha condiviso diversi scatti in compagnia di suo figlio ma anche scatti del solo Nathan Falco, che ha nello sguardo la profondità di sua madre e la determinazione di suo padre. Sembra un ragazzino molto sveglio e curioso ma la rete non risparmia nemmeno lui con le sue critiche e gli insulti e così, sotto le foto che lo ritraggono, non è raro leggere messaggi offensivi nei suoi confronti.

Sono diversi i commenti che prendono di mira i presunti chili di troppo di Nathan Falco. Purtroppo quella del body shaming è diventata una pratica frequente sui social network. I messaggi che hanno come oggetto la fisicità sono altamente offensivi ma quando colpiscono gli adolescenti possono essere davvero molto pericolosi. Nathan Falco viene per il momento preservato da questa cattiveria ma suo padre difficilmente sorvola su certi commenti che legge nei confronti di suoi figlio e in più di un'occasione ha risposto per le rime a quanti hanno criticato il giovane. " Ma con tutti i soldi che avete, perché riempite di merda il bambino come se fosse un bidone dell'umido? ", ha scritto un utente sotto un bellissimo scatto di Nathan Falco in primo piano, realizzato dal padre dopo un allenamento insieme. La risposta di Briatore non ha tardato ad arrivare: " Bella faccia, tu sei spazzatura sfigato!!! Sei tu pieno di merda... Io ti cerco e ti trovo... "