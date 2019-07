Hater scatenati contro Asia Argento: "A far paura sei tu, non la foto"

Copertina d’eccezione per il nuovo numero di “DUST” che ritrae insieme Dario e Asia Argento, rispettivamente padre e figlia, protagonisti di uno shooting dalle atmosfere gotiche e spettrali, degne dei film che hanno reso celebre il regista italiano.

Fotografati in un parco di Roma, entrambi vestiti con due lunghi cappotti modello trench, lei in pelle e lui in cachemire, fissano l’obiettivo con sguardo intenso e un volto così pallido da farli assomigliare a dei fantasmi.



Le immagini della cover e di qualche scatto in anteprima dello shooting del magazine sono state pubblicate da Dario Argento sul suo account Instagram e hanno calamitato l’attenzione dei suoi fan e degli appassionati di cinema horror che hanno subito definito " epica " e " leggendaria " la cover. Senza dimenticare nel novero chiunque subisca il fascino del brivido e del mistero e ha usato parole come " maledettamente inquietante " per descrivere l’essenza di questa immagine.

Ma mentre Dario Argento raccoglie il plauso dei social che usano per lui appellativi sublimi, invocandone presto il ritorno dietro la macchina da presa, il web non riserva affatto lo stesso trattamento alla figlia Asia che sembra avere molti conti in sospeso con gli hater che ancora una volta si fanno sentire, attaccandola su tutti i fronti e in maniera decisamente esplicita non sul suo account Instagram, che l'attrice ha chiuso più di un anno fa, ma ovunque li conduca l'hashtag #asiaargento verso la nuova cover di "DUST" e, una volta trovata, si scatenano in commenti ferocissimi contro di lei.



" Pedophile hypocrit murderer ", le scrivono senza giri di parole, ricordando lo scandalo della sua relazione con il giovane Jimmy Bennett e la morte improvvisa del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, suicidatosi l’8 giugno dell’anno scorso.

" La foto è raccapricciante solo per la tua presenza ", commentano in tanti, mentre uno si chiede con sarcasmo: "Chi è quella a sinistra con l’aria strafatta? ".

Asia Argento, da par suo, non commenta né risponde e si gode il successo di questa copertina d’autore che sta facendo il giro del mondo per la sua iconicità.



