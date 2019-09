Blac Chyna lancia una crema per schiarire la pelle

La cantante Blac Chyna ha deciso di lanciarsi nel settore beauty, seguendo l’esempio di tantissime sue illustri colleghe. Peccato però che il suo investimento rischi di tramutarsi in un epic fail. Tutta colpa di un prodotto in particolare, l’"X Blac Chyna Diamond Illuminating and Lightening Cream", prodotto dalla società Whitenicious, che non è affatto un illuminante della pelle come all’inizio pubblicizzato, quanto, piuttosto, uno schiarente, come ha suo malgrado dimostrato lei stessa sfoggiandolo sul viso in pubblico, come mostrano foto esclusive pubblicate da MTONews. Nelle immagini Blac Chyna mostra chiaramente un viso di una tonalità di pelle molto più chiara rispetto a quella sua naturale afroamericana e d’un botto le immagini pubblicate dal sito hanno fatto il giro del web trascinando nel fango la cantante che è stata accusata di voler “ rinnegare le sue origini per pura avidità ” e di “ soffrire della ‘sindrome di Michael Jackson’ che si sottopose a molteplici trattamenti estetici per schiarire la sua pelle ”.

Tra l’altro la crema incriminata costa 250 dollari e per gli hater questa è un’altra aggravante perché Blac Chyna "ha anche avuto il coraggio di darle un prezzo più elevato rispetto ad altri prodotti schiarenti per la pelle che già si trovano nelle normali farmacie ”. E questo perché la cantante voleva creare un brand di lusso con prodotti di fascia alta, nulla di cheap dato che lei stessa è un brand noto in tutto il mondo. L’illuminante era quindi uno sbiancante che è un prodotto molto osteggiato dalla comunità di colore e che però ha una sua importante nicchia di mercato, soprattutto tra le giovanissime che non sanno che possono star usando prodotti molto tossici.

Notoriamente lo sbiancamento della pelle si ottiene con l'uso di sostanze chimiche che mirano a ridurre la concentrazione di melanina nella pelle, in modo che sia più chiara. Sebbene molti studi abbiano dimostrato come molti di questi prodotti abbiano standard di sicurezza discutibili, in molti paesi africani si calcola che quasi l'80% delle donne li usi regolarmente, mentre in Asia la percentuale è di circa il 40%, per non parlare dell'India dove addirittura si userebbero prodotti a base di candeggina. Per questo in pochi credono nella buona fede di Blac Chyna, accusata di cavalcare “ le insicurezze di queste donne che invece di essere fiere della propria etnia, sono indotte a penare con pubblicità martellanti che avere una pelle più chiara garantisca un futuro migliore ”.

E a tanti utenti non sembra proprio un caso che nel 2018 Blac Chyna scelse proprio il Lagos, in Nigeria, per lanciare la sua controversa crema “X Blac Chyna Diamond Illuminating and Lightening Cream".



