Gli haters contro Chiara Ferragni: "Kendall è più bella e giovane di te"

Chiara Ferragni approda a Cannes e in occasione della campagna di GiamBattista Valli per H&M, di cui è una delle testimonial, l’imprenditrice di "The Blonde Salad" ha mostrato l'evento a cui ha partecipato, pubblicando una foto che la ritrae insieme allo stilista e alla modella statunitense Kendall Jenner. Chiara, che per l’occasione indossa un elegante abito rosa chiaro da sogno, è stata però come al solito attaccata dai cosiddetti haters, che non le hanno risparmiato critiche e commenti velenosi nemmeno stavolta.

Ma cosa avrà mai combinato la moglie di Fedez di così "oltraggioso"? A quanto pare in molti non hanno gradito l’essersi “accostata” alla sorella di Kim Kardashian . “Mi spiace Chiara, lei è più giovane, bella e tonica… ha dei bicipiti così sodi che i tuoi a confronto sembrano mozzarelle… Nessuno ti suggerisce un po’ di palestra?” , l’ha attaccata un’utente, a cui fa eco un’altra “odiatrice”: “Diciamo che ti hanno dato il vestito di scarto perché con quello fucsia non c’è paragone… anche i capelli… sembra passato un temporale… sembri la cameriera della Jenn. Perché fate queste figure pur di apparire?”.