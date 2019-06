Haters contro Jolanda De Rienzo sui social dopo scatto osè: "Datti al porno"

La crescita di Jolanda De Rienzo sui social network sembra inarrestabile. L'ex giornalista sportiva di Sportitalia, attualmente impegnata ad Eleven Sports e recentemente anche su Rai Sport, negli ultimi tempi sta decisamente spopolando sui propri account social.

Jolanda De Rienzo ammiccante su Facebook

Saranno i suoi scatti sexy in riva al mare o le sue bombe di calciomercato, certo è che la De Rienzo davanti all'obiettivo si trova davvero bene. Ed è per questo che pubblica regolarmente foto scattate durante la giornata di lavoro in tv, nel tempo libero o in qualche impegno sul campo.

In uno degli ultimi post, invece, la bella 'Jolandona' ha deciso di condividere una foto in costume da bagno. Scollatura come sempre ben in vista per il piacere dei maschietti più curiosi, sguardo sicuro e posa sensuale. La giornalista ha fatto il pieno di like, con più di cinquemila pollici in sù per uno scatto che dà molta idea d'estate.

La fantasia si è fatta maliziosa per gli scalmanati della rete ed ecco apparire le sentenze di alcuni haters: "Giornaliste così non me ne ricordavo - scrive un utente - se non su siti pornografici". "Sei ancora tempo per una carriera a luci rosse", l'amaro eco di un altro utente. Qualcuno si è evidentmente spinto oltre i limiti, dando prova di cattivo gusto e di poco rispetto nei confronti di una professionista seria come Jolanda De Rienzo.

