Heather Parisi alza il pugno chiuso: "È per la difesa dei diritti"

Heather Parisi è nota per essere una mente libera, un personaggio che ama dire e fare sempre quello che desidera. La diplomazia non è sicuramente uno dei tratti peculiari della sua personalità ma il pubblico italiano ha imparato ad amarla anche per questo motivo. Da sempre fuori dagli schemi preconfezionati, la bionda americana è stata ieri ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dando nuovamente prova della sua sfrontatezza, almeno apparente.

La showgirl è stata invitata in prima serata su Rai Uno per celebrare i suoi 40 anni di carriera ma l'intervista si è aperta con un gesto inconsueto per il pubblico televisivo. La donna, infatti, ha salutato il pubblico alzando il pugno chiuso, che nell'ideologia popolare è associato ai movimenti politici di estrema sinistra. Accortosi del gesto, Fabio Fazio ha immediatamente puntualizzato la presunta incompatibilità di tale comportamento, specialmente a ridosso delle elezioni: “Meglio non fare questi gesti in periodo di par condicio.” A queste parole, Heather Parisi ha immediatamente puntualizzato il reale motivo del suo gesto: “Questo gesto è per la difesa dei diritti e dei diversi, non facciamo equivoci!”

I più attenti hanno notato che la showgirl ha alzato il pugno destro, non il sinistro che invece è da decenni legato alle manifestazioni politiche di sinistra. Lo stesso gesto fatto da Heather Parisi, esattamente con la stessa mano, è da tantissimi anni legato ai movimenti per i diritti civili in tutto il mondo. Lo dimostra un'immagine divenuta storica di Nelson Mandela che, scarcerato dopo 26 anni, al momento della sua liberazione saluta i suoi sostenitori proprio alzando il pugno destro chiuso.