Heather Parisi attaccata dalla figlia Jacqueline: "Chiedetele dove sono le altre due figlie"

I rapporti tra Heather Parisi e le figlie Jacqueline Luna e Rebecca sembrano essere ancora molto tesi (o quasi del tutto inesistenti) e, durante la partecipazione della ballerina alla puntata di ieri, 18 novembre, di Live!, la ragazza nata dall’unione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo ha attaccato duramente la madre.

Uno scontro a distanza tra le due c’era già stato qualche mese fa, quando Jacqueline si espose sui social dichiarandosi contraria alle famiglie arcobaleno. "Non sono nessuno per dire alle persone chi devono amare, ognuno ama chi vuole, pure gli animali. Io sono convinta di amare più Macchia, il mio cagnolino, di alcune persone, però sono assolutamente contraria alle famiglie gay - aveva detto la giovane Jacqueline - .Le famiglie devono esser formate da una mamma e da un papà secondo me. Poi va beh, ognuno fa quello che vuole". In quell’occasione, la Parisi prese le distanze dalle esternazioni della figlia che, qualche ora fa, è tornata ad attaccare la madre pur senza fare espressamente il suo nome. Proprio mentre Heather e il marito, Umberto Maria Anzolin, partecipavano alla trasmissione serale di Barbara d’Urso insieme ai gemelli, Elizabeth e Dylan, nati grazie alla fecondazione assistita, la secondogenita della ballerina lanciava una piccata frecciatina alla madre.

“ Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie ”, ha scritto Jacqueline sui social taggando Barbara d’Urso. Poi, forse presa dalla rabbia, ha aggiunto dei video che, dopo poco, ha deciso di rimuovere per non scatenare la stessa polemica di qualche mese fa. Per sottolineare la totale assenza di rapporti tra lei e la madre, inoltre, la Di Giacomo ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae insieme al padre durante una cena con Rebecca, primogenita della Parisi, e il padre di quest’ultima, Giorgio Manenti, imprenditore bolognese con cui la ballerina si sposò nel 1993.