Heather Parisi si schiera con i manifestanti di Hong Kong

Heather Parisi ha deciso di schierarsi dalla parte dei manifestanti che da settimane sono scesi in piazza a Hong Kong per reclamare l'indipendenza dell'ex colonia inglese. Non una scelta simbolica quella della showgirl americana, visto che dal 2011 risiede a Hong Kong con tutta la sua famiglia.

La donna ha quindi deciso di uscire allo scoperto e di affidare il suo messaggio a Twitter, piattaforma amata da Heather Parisi per sollevare sempre qualche polemica. “ Ci sono mille verità su quanto accade a Hong Kong adesso e una sola certezza: migliaia di giovani sono disposti a sacrificare il loro futuro per un ideale. E questo ci dà immensa speranza ”, ha scritto la showgirl, che evidentemente condivide i principi su cui si basa la protesta.

La donna ha poi replicato a una sua follower che si informava sulle condizioni attuali di Hong Kong: “Sono molto preoccupata! Non per la mia sicurezza, ma per il destino dei tanti giovani che si stanno immolando sull'altare di una sacrosanta battaglia. ”

