Heidi Klum e quel regalo speciale da parte del marito Tom Kaulitz

I due i sono sposati in gran segreto lo scorso mese di luglio e hanno festeggiato in Italia, a Capri, la loro unione. Heidi Klum ha 46 anni, è la ex di Briatore, è un’ex modella ed è l’ex moglie del cantante Seal. Tom Kaulitz ha appena trent’anni e nei primi anni 2000 è stato il leader eccentrico e androgino dei Tokio Hotel. I due sono la coppia social del momento, e nonostante le critiche per la latente differenza di età, Tom e Heidi, si amano come due ragazzini.

L’artista non è mai stato un tipo ordinario. Come nella vita, lo è anche nelle relazioni amorose. Lo ha dimostrato ancora una volta facendo un regalo molto speciale alla sua Heidi. Il cantante ha donato all’ex modella un pezzo del Muro di Berlino, un regalo speciale, che per Tom Kaulitz ha un gran significato. Heidi Klum, in un video postato sul suo profilo Instagram, ha immortalato il momento in cui il pezzo del muro è arrivato nella sua villa di Los Angeles, spiegando ai follower il perché di quel gesto così dolce e inaspettato.

"Oggi è arrivato un regalo molto speciale da parte di mio marito – esordisce -. Ho ricevuto in dono un pezzo del muro di Berlino che per 28 anni ha diviso in due la città della Germania. Mio marito è nato dietro quel muro, sul lato est di Berlino, quattro settimane prima che venisse demolito, nel 1989. Questo gli ha permesso di crescere in una Germania diversa, in un paese diverso. Ha conosciuto in quel modo la libertà, la gioia, l’arte e la speranza".

E da ora in poi, tutte le mattine, quando Heidi Klum sorseggerà il caffè, potrà ricordare il bellissimo gesto d’amore che ha ricevuto dal suo Tom.