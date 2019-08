Heidi Klum, luna di miele (e seconde nozze) a Capri con il suo Tom

Poche settimane fa era trapelata la notizia che la modella tedesca Heidi Klum e il fidanzato, il musicista Tom Kaulitz, si fossero sposati a febbraio con una cerimonia segreta a Las Vegas. La conferma era arrivata dal settimanale People che aveva pubblicato i certificati di matrimonio della coppia. Oggi la 46enne e il chitarrista dei Tokyo Hotel si stanno godendo una luna di miele in piena regola sull'isola di Capri. Heidi Klum e Tom sono stati immortalati in giro per l'isola, tra momenti di relax, degustazioni di limoncello e passeggiate sulla spiaggia. Con loro, però, c'erano anche i figli della modella tedesca e il fratello di Tom Kaulitz, Bill Kaulitz il frontman dei Tokyo Hotel.

Quella che dunque sembrava un normale vacanza sembra invece si stia trasformando in ben altro. Le ultime foto pubblicate dalla modella su Instagram mostrano lei e il compagno in look total white prepararsi a una festa che, secondo molti, sarebbe quella che precede le nozze italiane della coppia. La Klum e Kaultiz avrebbero infatti scelto l'isola per celebrare le loro nozze, le seconde dopo quelle di febbraio, o almeno quelle pubbliche. Ecco spiegata la presenza anche del fratello Bill in vacanza con loro.

Secondo il portale "Virgilio", le nozze sarebbero fissate per il weekend del 3-4 agosto e si dovrebbero celebrare a bordo del leggendario yacht "Christina O", che fu di Aristotele Onassis, ora ormeggiato nel porto di Castellammare di Stabia. Gli invitati attesi sull'isola sarebbero circa cento e i fotografi tedeschi sembra siano già arrivati sull'isola per immortalare l'evento. Intanto la coppia si sta godendo la festa in uno dei celebri ristoranti dell'isola "Paolino".