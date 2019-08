Heidi Klum stile "nature" su Instagram: lo scatto in topless indigna

L'ex top model tedesca, Heidi Klum, nonostante l'avanzare dell'età, preserva una bellezza prorompente e ricercata. La supermodella, sfruttando i canali social, ha postato uno scatto in topless che ha creato clamore. La Klum raggiunse un enorme successo nel corso degli anni '90 nel campo della moda internazionale, durante i quali assurse al rango di top model, sfilando per stilisti e brand di alto livello. Oggi, dopo la fase calante dovuta a fattori fisiologici, l'ammaliante stilista continua a rimanere sulla cresta dell'onda, continuando a riscuotere consenso, sia grazie alla fama guadagnata in passato sul piano mondiale che per le sue doti naturali fuori dal comune. L'avvento dell'era di internet e dei social network ha favorito la Klum nella conservazione della sua popolarità, riuscendo ancora a catalizzare l'attenzione e l'ammirazione di migliaia di follower.

Heifi Klum ha pubblicato, ultimamente, sul suo profilo ufficiale Instagram una foto, con sfondo retrò, in cui appare disinibita in versione "nature". L'avvenente modella ha scelto di mostrasi semi nuda, con il suo seno prosperoso in primo piano. La Klum ha aggiunto a corredo della foto erotica, un messaggio semplice e al contempo evocativo: " Tutto ciò che vedo è acqua". Il post della stilista tedesca ha provocato le reazioni più disparate, soprattutto quelle polemiche, scatenando lo sdegno di numerosi hater. Certamente, i cosidetti vip sono consapevoli che il successo presenta anche risvolti spaicevoli, come quello di dover assistere alle critiche e ai pettegolezzi velenosi e sovente meschini. La foto in topless della Klum ha sollevato un vespaio di critiche e attacchi gratuti. Un follower, connazionale dell'affascinante modella, ha così commentato il post hard: " Più sei vecchia nel mondo dello spettacolo, più devi fare e mostrare per far continuare a parlare di te anche se è una donna bellissima, trovo che sia esagerata. Questo obbligo di mostrarsi giovane e perfetta è quasi perverso. A ciascuno il suo, ma non vorrei essere nei panni dei tuoi figli quando gli altri bambini a scuola gli parleranno alle spalle. Penso che da madre puoi fare foto sexy ma non devi caricarle su Internet".

Gli utenti del social, in maggioranza, esprimono un giudizio di condanna e di "disgusto" rispetto alla decisione dell'ex top model di esibirsi in versione adamitica. Gli aggettivi utilizzati dai follower sono in gran parte di tale tenore: "I mbarazzante", "vergognosa", "orripilante" , o altri commenti del tipo: " Hai esagerato dovevi pensare ai tuoi figli". Un altro hater ha scritto: "Pensa quanto imbarazzo per i tuoi figli, dico solo due parole: bullismo e compagni di classe! Nessuna donna dovrebbe andare in giro sempre nuda quando è sulla scena pubblica, soprattutto se ha 4 figli in età adolescenziale". "Perché ti mostri così quando hai figli e sei sposata? E' semplicemente ripugnante e incomprensibile, - inveisce un altro utente - . Stai disperatamente cercando attenzioni. Per favore, mostra rispetto per te e i tuoi bambini".