Helena Christensen, corpo meraviglioso in bikini

Amatissima e parte integrante dell'invidiatissimo Olimpo delle modelle simbolo degli anni '90 - insieme a Cindy Crawford, Naomi Campbell e Claudia Schiffer - la bellissima Helena Christensen è ancora oggi idoltrata e venerata. Il tempo sembra essersi fermato per la stupedna danese, che sfoggia ancora una linea tonica e allenatissima, come mostrano le ultime foto pubblicate su Instagram. La donna posa accanto a un albero immerso nelle acque cristalline delle Bahamas, mostrando una forza atletica senza pari, frutto della cura personale e dell'attività sportiva che pratica con grande costanza.

Baciata dal sole, Helena è fasciata in un bikini verde scuro che sottolinea gli addominali scolpiti, mentre i capelli arruffati le coprono morbidamente il viso. La modella e fotografa di moda ha quasi 51 anni e, recentemente, ha rivelato il segreto della sua bellezza, ovvero sport e attività fisica in piena sintonia con la natura. Non solo palestra ma anche corsa lungo la spiaggia o nei boschi con il suo cane, nuotate in mare o nel lago e nei fiumi, trekking e taglio della legna, in pieno stile vichingo. Una predisposizione naturale per la statuaria modella danese, protagonista delle passerelle sin dalle prime vittorie, ad esempio nel 1986 come Miss Universo Danimarca. La notorietà e la fama hanno sempre caratterizzato la sua vita, costantemente sotto i riflettori, sia professionalmente che privatamente.

Madre del giovanissimo diciannovenne Mingus, avuto dall'attore di "The Walking Dead" ed ex modello Norman Reedus, la modella in passato ha vissuto una lunga e intensa storia d'amore con Michael Hutchence, leader degli INXS morto prematuramente nel 1997. Recentemente si è separata dal cantante degli Interpool, Paul Banks, dopo un lungo decennio trascorso insieme, ed è tornata nuovamente single. Ma la vita all'aria aperta, la carriera da fotografa e il negozio di antiquariato a New York la impegnano molto, oltre alla carriera da modella ancora del tutto attiva. Helena non si annoia di certo, come mostra il suo vivace profilo Instagram, ricco di immagini private e professionali, quindi di scatti con personaggi dello star system, come ad esempio quelle con Bono degli U2. Una profonda amicizia lega la donna a tutta la band, un sentimento forte che ha attraversato gli anni rimanendo intatto nel tempo.

