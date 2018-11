Hilary Duff choc: "Ho bevuto la mia placenta, un frullato delizioso"

Hilary Duff è una cantante, attrice e stilista statunitense. La 31enne di Houston è da poco diventata mamma per la seconda volta ed ha dichiarato qualcosa di sconvolgente e ripresa da People. L'ex stella della Disney infatti ha affermato di aver bevuto la propria placenta dopo la nasciata di Banks Violet: "Era delizioso. È stato il miglior frullato da quando avevo 10 anni. All'inizio, devo dire la verità, ero insicura onestamente, ma le teorie a favore della pratica mi hanno convinta a provarla”. La Duff è poi entrata nello specifico svelando che abbia deciso di berne solo una parte e di aver congelato il resto, sotto forma di cubetti di ghiaccio, anziché farla incapsulare.

In tanti credono che mangiare l'annesso fetale abbia effetti benefici per la donna mentre bere la placente non sarebbe il massimo ma solo per la digestione. Hilary avrebbe voluto già fare questa cosa sei anni fa con la prima gravidanza del figlio Luca Cruz ma ha poi dediso di soprassedere. Altre donne del mondo dello spettacolo hanno raccontato di aver fatto la stessa cosa come Nikki Reed, Kim and Kourtney Kardashian e Katherine Heigl che hanno mangiato le loro rispettive placente sotto forma di pasticche. Questa pratica veniva già utilizzata negli anni settanta e secondo gli esperti sarebbe salutare per la relazione madre-figlio. In Italia non esistono leggi precise a proposito della placentofagia: la placenta appartiene di fatto alla madre che è dunque libera di farne ciò che vuole, anche a scopo terapeutico.