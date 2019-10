Hillary e Chelsea Clinton difendono Meghan Markle: "Trattata in modo inspiegabile"

Hillary Clinton è stata intervistata dal quotidiano inglese The Sunday Times insieme a sua figlia Chelsea e il giornalista ha ritenuto opportuno interrogare l'ex first lady sull'azione legale che il principe Harry e Meghan Markle avrebbero intrapreso contro i media. È una delle polemiche più calde che imperversa nel Regno Unito e Hillary Clinton non ha esitato a sostenere l'azione dei duchi del Sussex.

“ Voglio dire che il modo in cui è stata trattata è inspiegabile ”, ha detto Hillary Clinton riferendosi alle feroci critiche che vengono quotidianamente mosse a Meghan Markle. L'ex segretario di Stato americano ha provato a dare una spiegazione all'accanimento mediatico lamentato dai duchi del Sussex. “S e la spiegazione è che è biraziale, allora vergogna per tutti ”, ha tuonato Hillary Clinton in riferimento alle origini di Meghan Markle.