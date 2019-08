"Ho sofferto per amore". Miriam Leone spiega perché è single per scelta

Icona di moda e di stile, attrice di successo e molto apprezzata dal pubblico. Miriam Leone ha alle spalle una carriera molto soddisfacente, ma non è poi così fortunata quando si tratta di relazioni interpersonali. E rivela tutta se stessa in una lunga intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, riportata in minima parte da Today.it, in cui l’attrice parla dei suoi problemi di cuore e perché oggi è single per scelta.

"Ho sofferto molto per amore prima di capire cosa fosse in realtà l’amore, quello vero – esordisce Miriam Leone -. Trovare l’amore romantico e magari anche corrisposto è una fortuna, capita poche volte nella vita. Quello fugace è tutta un’altra storia che non vale la pena di vivere. Per questo motivo sono single da tempo". L’ex Miss Italia, durante l’intervista, nonostante le parole intrise di amarezza, non rinnega niente. Neanche gli amori e le esperienze del passato. "Con i miei ex più mancava un contatto fisico e più mi struggevo. L’amore a un certo punto della vita è così: pentimento e dolore – continua -. Mi ripetevo sempre che non sarei stata mai all’altezza del bello di turno".

E ora dopo diversi amori naufragati, Miriam Leone è single convinta e non è alla ricerca della persona giusta. "Nel mio frigo non manca mai un limone da buttare. Nasce giallo, diventa verde e poi fa la muffa. La vita da single è così – confessa con ironia -. Le mie zie però il corredo di nozze lo hanno già preparato. Lo riceverò solo se mi sposo. Alla fine? Non demordo".