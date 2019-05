Hoara Borselli: "Su Instagram tanti uomini vogliono essere i miei money slave"

In una intervista rilasciata a “I Lunatici" su Radio 2, Hoara Borselli ha rivelato le richieste più strane che alcuni suoi ammiratori le scrivono su Instagram.

" Oltre a quelli che chiedono foto dei piedi o sarebbero pronti a comprare scarpe usate, ora ci sono anche quelli che mandano i curriculum per farmi da money slave ”, ha rivelato l’attrice e conduttrice tv.

Schiavi economici, disposti a comprarle qualsiasi cosa pur di sentirsi sessualmente soddisfatti. “ Mi scrivono cose tipo 'automunito, milite esente, mi offro per pagarti lo shopping' o altre cose simili ”, ha raccontato divertita la showgirl.

Quanto alla sua età, passati i 40 anni, ora si accetta molto di più rispetto a quando era più giovane.