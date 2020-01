Hoara Borselli: “Le sardine? Senza idea, senza nulla”

Smentendo categoricamente qualunque desiderio di entrare a far parte del Grande Fratello Vip, Hoara Borselli ha spiegato di aver deciso di distaccarsi totalmente dal suo precedente percorso televisivo per dedicarsi alla politica.

Sul suo ruolo di opinionista politica hanno avuto da ridire in molti e, intervistata durante la trasmissione radiofonica I Lunatici, la Borselli ha espresso il suo punto di vista in merito alle accuse piovute su di lei. “ Per una bella donna può essere più complicato, perché il pregiudizio c'è. Ma anche giustamente. Io ho avuto modo di ragionare anche sulle polemiche che mi sono state mosse riguardo a questa cosa – ha esordito - . Capisco le persone che si chiedono in fin dei conti che titoli abbia per parlare di politica. Ci sono dei pregressi che magari la gente non conosce, non per colpe sue ”.

Hoara Borselli, infatti, ha spiegato che negli ultimi tempi si è dedicata completamente a questa passione occupandosi di una trasmissione radiofonica in cui parla solo di politica per tre ore. “ Ho fatto radio, niente a livelli nazionale, impegnata costantemente in una diretta di tre ore da sola, in cui parlavo di politica e attualità – ha fatto sapere - . Sto per ottenere il tesserino da giornalista. Questo è quello che io voglio fare. Sicuramente pregiudizi ce ne sono tanti, ma non sono io a dover dire che posso ricoprire un certo ruolo. Lo dimostrerò. Lavorerò e dimostrerò di poter fare questa cosa ”.

Ben chiare, dunque, le sue idee riguardo il futuro professionali e la situazione italiane, movimento delle sardine compreso. Se alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo non hanno avuto remore nel dichiararsi a favore dei giovani che protestano, Hoara Borselli ha avuto parole ben più dure nei loro confronti. “ Questa antipolitica che poi è politica a 360 gradi. Senza idee, senza nulla. Ne abbiamo visti tanti di movimenti così, con la stessa velocità con cui nascono poi sono destinati a sgretolarsi. E poi non si è mai visto un movimento che contesta l'opposizione – ha tuonato, per poi soffermarsi sulla Thunberg - . [...] Secondo me viene strumentalizzata da lobby internazionali che se la muovono a proprio piacimento una povera ragazza. È stata sollevata una problematica importante, quella dell'ambiente, ma io sono per la scienza, non per i proclami fatti in piazza ”.