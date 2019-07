Houellebecq e Depardieu: "Siamo la vergogna della Francia"

Michel Houellebecq e Gérard Depardieu sono due dei personaggi francesi più controversi degli ultimi decenni. Irriverenti e insensibili all'opinione pubblica, i due sono straordinariamente amati ma al contempo odiati, soprattutto in Francia, dove accanto a chi li considera glorie nazionali c'è chi li addita come “vergogna della Francia.”

Houellebecq e Depardieu sono reduci dal set di “Thalasso”, un film che li vede protagonisti e che uscirà nelle sale francesi nei prossimi giorni. Nella pellicola i due impersonano se stessi durante un soggiorno in un centro per la thalassoterapia in uno splendido hotel della Normandia. Per quasi tutta la durata del film Michel Houellebecq e Gérard Depardieu indossano l'accappatoio bianco e, come sarebbe prevedibile anche nella realtà, non mostrano un grande entusiasmo per le terapie. La sceneggiatura della produzione è strutturata come se fosse un incontro reale tra i due, che durante il soggiorno in hotel si ritrovano per discutere di qualsiasi cosa, dal sesso alla politica. È una commedia brillante che affonda le sue radici in fattispecie reali e realistiche, anche quando un ospite dell'hotel, forse infastidito dalla presenza dei due attori, si avvicina loro ed esclama: “T rovo che voi siate la vergogna della Francia. ” Questa è una frase cruciale per la trama del film e durante un'intervista rilasciata ai media francesi, il regista Guillaume Nicloux torna proprio su questa battuta per discuterne con i due attori. “Ti riconosci nel fatto di essere la vergogna della Francia?” ha domandato Nicloux a Michel Houellebecq, che di tutta risposta ha confermato: “ Sì, c'è del vero in questa affermazione. ” Gli ha fatto ovviamente eco Gérard Depardieu: “ Mi piace, non è falso. È la verità della gente, non per forza la nostra, ma è la verità di quel che rappresentiamo talvolta per certe persone. È così. ”