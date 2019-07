Hugh Grant finisce nel video Ama sui rifiuti. L'attore s'infuria

L'attore Hugh Grant è finito in un video registrato dalla presidente dell'Ama, in cui sono contenute alcune immagini di un'emergenza che affligge la città di Roma, ovvero quella del mancato smaltimento rifiuti. L'attore britannico, amato soprattutto per l'eleganza che lo contraddistingue, nel momento in cui ha realizzato di essere ripreso nel video di denuncia, ha sottratto brutalmente il cellulare alla presidente dell'Ama, credendo di essere paparazzato nel bel mezzo della sua vacanza romana.

Al momento della registrazione del filmato "incriminato", con cui la presidente dell'azienda di rifiuti capitolina, Luisa Melara, intende denunciare ciò che spesso si cela dietro la condizione di disagio in cui vivono i romani, Hugh Grant era in vacanza a Roma con la moglie. L'attore ha creduto che la Melara fosse un invadente paparazzo, ma la presidente dell'Ama, invece, stava riprendendo dei rifiuti accatastati fuori da un ristorante-minimarket capitolino. O almeno questo è quanto ha riportato la stessa Melara dal suo smartphone, nel corso delle riprese del video.

Secondo l'Ansa, la Melara ha, però, preferito glissare sullo screzio avuto con il sex symbol, focalizzandosi sull'inadempienza della collettività in materia di conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti: “In una situazione complessa come quella che stiamo vivendo, è assolutamente indispensabile che tutti, anche commercianti e ristoratori, rispettino in modo scrupoloso le regole di conferimento e corretta differenziazione dei rifiuti". La presidente dell'Ama ha poi parlato del locale che ha lasciato i rifiuti non differenziati in strada, a Roma: "Il titolare ha voluto giustificarsi con me lamentando una non sufficiente frequenza nei prelievi, ho contestualmente avviato anche una verifica interna sul rispetto dei calendari di ritiro”.

