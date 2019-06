Hunger Games: il prequel nel 2020

I fan di "Hunger Games" sono in trepidazione: uscirà un nuovo romanzo-prequel nel 2020.

Come riporta Bbc, la casa editrice Scholastic ha annunciato l’uscita del nuovo libro di Suzanne Collins per il 19 maggio 2020. Ancora non si conosce il titolo, ma si sa che la storia riguarderà Panem, la terra in cui è ambientata la trilogia, 64 anni prima delle vicende che riguardano Katniss Everdeen.

Exciting news, Hunger Games fans: A prequel novel set 64 years before the events of The Hunger Games is coming May 2020! Read more here: https://t.co/nA7wAYX4Fz pic.twitter.com/3JdeCTcAQp — Scholastic (@Scholastic) 17 giugno 2019

Com’è noto, Panem nasce sulle ceneri di quelli che erano gli Stati Uniti d’America. Gli Usa, nella realtà distopica descritta da Collins, sono stati divisi in tredici distretti, i primi due più vicini a Capitol City e quindi più privilegiali, gli altri delle colonie poverissime, costrette a fornire merci e risorse naturali per mantenere l’1% della popolazione ricca. Il tredicesimo distretto però si ribella e il potere centrale ingaggia con esso una guerra per distruggerlo. Intanto - all'epoca narrata nel nuovo romanzo - da dieci anni si tengono gli Hunger Games, un crudele reality show televisivo in cui due tributi per ogni distretto, scelti tra gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, devono combattere fino alla morte, finché sarà solo uno a prevalere.

Non ci saranno però, per ragioni anagrafiche, i protagonisti della trilogia: Katniss ha 16 anni all’inizio del primo romanzo, così come l’altro tributo al centro di quei giochi, Peeta. Il mentore Haymitch e la maestra di cerimonie Effie dovrebbero avere invece rispettivamente 40 e 30 anni all’incirca. Potrebbe essere presente invece nel prequel il presidente Snow - il dittatore di Panem - da bambino.

Oltre ai tre libri di Collins, tradotti in oltre 50 lingue e pietra miliare del genere distopico e della letteratura young adult, sono stati tratti quattro film dalla trilogia, interpretati da Jennifer Lawrence, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Liam Hemsworth e il compianto Philip Seymour Hoffman.

