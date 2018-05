La Hunziker scommette su sua figlia

Scommessa plurima: nel titolo, nel cast, nel gioco e nelle prospettive di Canale 5. Il tutto accomodato strategicamente dietro due sorrisi che conquistano come quelli di Michelle Hunziker e di Aurora Ramazzotti, alla prima prova insieme in tv con Vuoi scommettere?, game show atteso sulla rete ammiraglia Mediaset in prima serata da giovedì 17 maggio. Il calendario del palinsesto aveva deciso per il giorno 7 dello stesso mese. Una macchina da entertainment, guidata per un decennio da Fabrizio Frizzi in Rai, che ha fatto numeri da record, diventando per popolarità - parole della stesse Hunziker (che lo ha condotto in Germania) - «il Sanremo tedesco». Nessun giallo, però, secondo i vertici aziendali, dietro l'operazione di spostamento: «Lo abbiamo avvicinato ai Mondiali di calcio, attesi per la prima volta sul canale ha spiegato il direttore di rete Giancarlo Scheri - È un modo per tenere i riflettori puntati su Canale 5 e per condurre per mano il nostro pubblico».

Intanto, Michelle e Aurora giurano di essere pronte a tutto, soprattutto a sfidare i luoghi comuni: «È un cliché tutto italiano quello che vuole i figli d'arte geneticamente meno dotati dei genitori gioca d'anticipo Michelle - In Italia si fa fatica ad accettare i figli d'arte, li si dovrebbe invece giudicare per ciò che fanno. E Aurora sta dimostrando di essere bravissima: riesce a gestire i tempi nelle prove esterne, quelle più rischiose quando l'audio non è ottimale e si rischia di andare in confusione». Appunto, le prove: sono l'ossatura del gioco. In ogni puntata per cinque settimane sette concorrenti si cimentano in sfide divertenti e impossibili, come riconoscere dall'abbaio la razza dei cani o mangiare in verticale sulle mani, mentre da un divano allestito nel celebre Teatro 5 degli studios di Cinecittà altrettanti ospiti vip scommetteranno sulla riuscita della prova. Nella prima puntata, i personaggi famosi saranno Maria De Filippi, Chef Cannavacciuolo, Silvia Toffanin, Alberto Tomba, Ricky Tognazzi, Andrea Pucci e Nek, ma per la seconda puntata Michelle Hunziker annuncia divertita un «Pippo Baudo lanciato nel twerking, il provocante ballo basato sui glutei». Michelle si coccola Aurora con lo sguardo: «Con Vuoi scommettere? ho realizzato due sogni: spiega la showgirl riportare in Italia un programma di culto che ho adorato sin da bambina, e lavorare con mia figlia. L'idea non viene da me: quando il direttore artistico Giorgio Restelli mi ha chiamato per propormi Aurora c'è stato un minuto di silenzio al telefono». Aurora, di suo, con la tv ci ha preso decisamente gusto: «Guardo a questo mondo con molta umiltà, ma ho deciso di misurarmici confida la 21enne figlia di Michelle e del cantante Eros Ramazzotti L'esperienza di X Factor? Direi conclusa. Penso a crescere». Anche perché la ragazza ha firmato un contratto e, rivela mamma Michelle, che già pensa al prossimo Sanremo, «ora è un volto Mediaset a tutti gli effetti».