I capricci di Meghan Markle: nessuno può prendere in braccio il piccolo Archie

Sono celebri i colpi di testa di Meghan Markle. Fin da quando la neo-duchessa di Sussex si è insediata a Corte, non ha quasi mai rispettato le regole imposte dalla regina, decidendo sempre e comunque di agire secondo il suo istinto. Ovviamente la Regina Elisabetta non vede di buon occhio il temperato da diva della Markle, ma fino a quando il Principe Harry non metterà a freno il suo carattere, la sposa e madre di Archie, sarà ben voluta.

L’ultimo capriccio di Meghan è stato segnalato da Il Messaggero. Secondo le indiscrezioni reali, la duchessa ha fatto già scappare diverse tate dal cottage di Frogmore. Il motivo? Nessuno può abbracciare o coccolare il piccolo Archie. Un segno di affetto che solo la madre o il padre possono elargire la figlio. Un atteggiamento che lasciato tutti a bocca aperta, compresa la Regina, che non avrebbe accolto con serenità la presa di posizione della duchessa. Una scelta anti-conformista che si aggiunge al fatto di voler sostituire una carrozzina vittoriana che tutti i royal baby hanno utilizzato, a discapito di una più moderna, e per un percorso di crescita e di vita fuori dal grigiore di Corte.

Al momento i duchi vivono al Frogmore Cottage, situato a 30 chilometri da Londra. La scelta ha portato con sé, ovviamente, altre critiche. Meghan Markle non ha voluto né maggiordomi né domestiche, solo una può stare al suo servizio. Spetta alla madre Dora di accudire il piccolo Archie.