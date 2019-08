I colleghi salutano Nadia Toffa: "Sei magica, nulla sarà come prima"

Applausi commossi e l'Hallelujah di Leonard Cohen intonata all'uscita del feretro hanno fatto da cornice al funerale di Nadia Toffa, al quale erano presenti migliaia di persone per dare l'ultimo commosso saluto all'ex giornalista. Al termine della celebrazione diversi colleghi hanno tenuto a ricordare l'inviata. Tra questi Dino Giarrusso, l'ex Iena ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle: " È una persona che è stata un esempio. Una collega molto brava e un esempio per tutti quando si è trovata ad affrontare la malattia. L'ammiravo. Abbiamo condiviso molte cose, ho molti ricordi con lei, ma non me la sento di parlare: è una giornata di grande dispiacere ".

L'addio dei colleghi

Max, uno degli autori della trasmissione Mediaset, ha letto una lettera toccante: " Ci aveva convinto che da questo cancro sarebbe guarita, era impossibile dire di no a Nadia Toffa. Lei ti dava tutto completamente, aveva questo modo di parlare e dava per scontato che tu avresti fatto questa cosa con lei. Ed oggi hai unito gli amici, i tuoi colleghi, la tua famiglia, la tua famiglia delle Iene. Senza di te niente sarà più come prima. Sei magica, ciao ". Giulio Golia, visibilmente commosso, ai cronisti presenti si è limitato a dire: " Siamo una famiglia, l'abbiamo vista arrivare, sgomitare, era la mia famiglia ".