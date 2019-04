I dolcissimi auguri social di Geri Halliwell a Victoria Beckham

Per fare alla sua amica Victoria Beckham i suoi migliori auguri di buon compleanno, Geri Halliwell ha postato su Instagram una loro vecchia foto insieme risalente al 2007 che le ritrae in camerino durante una tappa del tour che vide le Spice Girls, scioltesi nel 2000, riunirsi al gran completo per l'ultima volta per una tournée di grande successo.

Le due posano nello scatto con la figlia di Geri, Bluebell, che ora ha 12 anni, e il figlio di Victoria, Brooklyn, oggi ventenne. Geri le ha scritto “'Happy Birthday @victoriabeckham qui eravamo in tour nel 2007!”.

Una foto nostalgica, ma anche incoraggiante per il percorso di vita che entrambe hanno saputo intraprendere con successo, mettendosi in gioco nel lavoro e nell'amore.



Da allora, infatti, ne è passato di tempo, ma le due hanno saputo coraggiosamente scegliere di cambiare in meglio le loro vite, scommettendo su se stesse.

Si sono entrambe trasformate in due donne molto sofisticate ed eleganti e sono due mamme e mogli molto prese dalle loro famiglie che amano più di ogni altra cosa al mondo.

Mentre Victoria, che oggi compie 45 anni, è diventata una affermata stilista di moda, Geri, 46 anni, si è lasciata del tutto alle spalle il suo turbolento passato di bomba sexy con tanti grandi amori come il cantante Robbie Williams e si è sposata con il ricco ed elegante Christian Horner, team manager della Red Bull Racing. Per lui ha cambiato radicalmente look, trasformandosi in una autentica lady di gran classe, ben accetta nell'alta società.



Sposati dal 2015 conducono una vita all’insegna della privacy assoluta in una splendida dimora nella campagna inglese, una autentica magione dove i suoi due bambini, Bluebell e George possono giocare felici. La bambina è nata dalla relazione nel 2006 con lo sceneggiatore Sacha Gervasi, poi è stato tutto un turbinio di storie senza futuro finché Geri non ha incontrato il vero grande amore della sua vita, Christian Horner, direttore sportivo di Formula 1 ben introdotto nel jet set londinese e autentico gentiluomo da cui nel 2017 ha avuto il piccolo Montague George Hector Horner.



