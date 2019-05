La reunion delle Spice Girls non va come sperato. Problemi al concerto di Dublino

Il 24 maggio le Spice Girls sono tornate insieme sul palco, ma senza Victoria, per il primo concerto di un tour celebrativo che tocca (solo per il momento) alcune città dell’Inghilterra. La prima tappa è stata inaugurata al Croke Park di Dublino, dove centinaia di fan, hanno atteso con trepidazione il ritorno della girl band più famosa degli anni ’90. Il concerto da tutto esaurito è stato però aspramente criticato.

Come ha riportato il The Sun in un articolo che è stato pubblicato durante lo svolgimento del live show, in molti sono stati delusi dall’acustica dello stadio. Per chi era sugli spalti e per chi era posizionato proprio di fronte al palco, è stato impossibile ascoltare le canzoni che sono state intonate dalle Spice Girls. Il tabloid infatti riporta alcuni tweet e alcuni video che mettono in evidenza quanto è accaduto nella prima tappa del tour. Nessuno mette bocca sulla scenografia e sulla scaletta che è stata selezionata, che include tutte o quasi le hit più celebri delle Spice Girls, ma in molti lamentano un grave problema di acustica. Alcuni fan sono arrivati a spendere persino 100 sterline per assistere al concerto e non si aspettavano di certo un problema di questo tipo.

"È il peggior concerto della mia vita", cinguetta un fan delle Spice Girls. "Le ho ascoltate a 12 anni quando ancora non esisteva Spotify. Il nastro originale aveva un’acustica migliore", si legge ancora sui social. Il The Sun sta cercando di sciogliere il nodo sulla questione, sperando che l’entourage delle Spice Girls, possa rilasciare quanto prima una dichiarazione.