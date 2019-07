I fan di Vasco invadono Zocca e il sindaco ​chiede aiuto a prefettura

A Zocca c'è il tutto esaurito. Hotel e appartamenti sono tutti al completo. Il motivo? Anche quest'anno, il cittadino più famoso del paese passerà un periodo nel comune natio e la sua presenza ha richiamato molti fan e ammiratori. Ogni giorno, la strada che costeggia la casa di Vasco Rossi è gremita di persone, che lo aspettano nella speranza di potergli chiedere un autografo o un selfie.

Ma questa volta, il sindaco di Zocca, Gianfranco Tanari, ha dovuto chiedere aiuto alla prefettura e alla questura di Modena, per poter gestire i fan. Il Comune aveva già provveduto ha tenere sotto controllo la situazione, inviando due agenti della polizia municipale sotto la casa di Vasco, per garantire l'ordine pubblico, ma questa soluzuone non è bastata. Per questo, il sindaco ha chiesto l'intervento di prefettura e questura, perché gli mandino pattuglie extra, che possano aiutare i colleghi del Comune di Zocca a regolare l'arrivo e la presenza dei numerosi fan.

La situazione era stata documentata anche dallo stesso Vasco Rossi, che su Facebook aveva condiviso il video del suo ritorno a Zocca: le immagini mostrano la sua casa assediata da una folla che impazzisce non appena vede il Komandante e si getta verso di lui per chiede un autografo, una fotografia o un bacio.