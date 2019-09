I Metallica interrompono il tour: "James Hetfield dipendente dall'alcol"

Stop al tour mondiale per i Metallica, che hanno dovuto per ora annullare le date in Australia e in Nuova Zelanda. L'annuncio è stato dato dalla stessa band, che ha comunicato la decisione di James Hetfield di ritirarsi in una struttura specializzata nella cura delle dipendenze.

“ Nostro fratello James lotta e ha lottato con la sua dipendenza da e per molti anni. Ora sfortunatamente è dovuto rientrare in un programma di trattamento per lavorare di nuovo alla sua guarigione. […] Abbiamo intenzione di tornare dalle vostre parti in tutto il mondo non appena la salute e il calendario lo permetteranno. Siamo veramente dispiaciuti che abbiamo creato problemi a molti di voi, soprattutto i nostri fan più leali che percorrono distanze enormi per partecipare ai nostri concerti. Apprezziamo il vostro supporto per James e, come sempre, grazie per essere parte della famiglia Metallica ”, hanno scritto sui social i componenti della band. I concerti erano previsti il 17 ottobre in Australia e il 2 novembre in Nuova Zelanda e attualmente sono le uniche date che i Metallica hanno deciso di annullare. Infatti, dopo questi concerti, la band si sarebbe presa un periodo di pausa per poi tornare in tour dal prossimo 28 marzo con le date americane.

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.



