I romantici auguri di Cara Delevingne alla fidanzata Ashley Benson

Un’intera gallery di foto romantiche, tra cui una in cui si scambiano tenerezze tra le bolle di una vasca da bagno. Così Cara Delevingne ha deciso di fare sui social i suoi personali auguri alla fidanzata Ashley Benson, in occasione del suo trentesimo compleanno. " Buon compleanno Ashley ", ha esordito Cara su Instagram nella lunga didascalia-dedica alla compagna con cui sta insieme dal giugno 2018. " C'è così tanto che potrei dire, ma qualcosa che amo e adoro di più di noi è che non ho bisogno perché tu LO SAI e questo è tutto ciò che conta. Al mondo siamo solo io e te. Stare con te è il mio posto sicuro. Mi lasci essere sciocca, mi lasci essere selvaggia e permetti che io mi senta libera, sicura e curiosa ”, ha scritto la top model.

I rumors di una relazione tra le due star erano cominciati nel maggio 2018 quando furono avvistate mano nella mano a New York, ma le due avevano deciso di comune accordo di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito fino a giugno, mese del Pride, l’orgoglio omosessuale, e loro primo anniversario come coppia, festeggiato con un bel viaggio. Quando la top model pubblicò sul suo account Instagram un video in cui baciava l’attrice le voci trovarono conferma e le due vennero allo scoperto come coppia. E da un anno e mezzo le due sono una delle coppi più famose del mondo dello show biz, con la Delevingne che sembra essere molto gelosa della sua fidanzata.

L’ha dimostrato qualche settimana fa intervenendo tra i commenti bollenti che i follower stavano scrivendo nella bacheca di Ashley dopo che lei aveva pubblicato una sua foto sexy in bianco e nero. La modella non ha gradito le proposte di appuntamento ricevute da tante follower così ha voluto inserirsi a gamba tesa nella discussione, per far capire a tutti che Ashley è una donna molto impegnata. Con lei e nessun’altra. Gesto molto apprezzato dalla Benson che le rispose con: " I love you ", seguito da un emoji a forma di cuoricino.

" Mi sento come se ti conoscessi da tutta la vita – ha scritto ancora la Delevingne nei suoi auguri alla sua fidanzata - e sono così orgogliosa di vederti diventare la donna che hai sempre sognato di essere. Ti amo più di quanto le parole possano mai dire ”, prima di concludere snocciolando tutti i nomignoli con cui è solita chiamare la sua Ashley come " mio zuccherino, choonchie, viso d'angelo, c**o scontroso, guance dolci, mai noiosa, ingenua Benson ", il tutto seguito da 4 cuoricini. Ashley Benson ha risposto al post della sua fidanzata: " Ti amo mio cucciolo choonchie. Mia migliore amica. Mia adorata ", anche lei postando un cuoricino.

La dedica di auguri arriva una settimana dopo che l'account Twitter di Cara Delevingne è stato violato. L'hacker ha pubblicato un messaggio in cui sosteneva che la top model e l’attrice si erano lasciate, messaggio ripreso dai magazine di tutto il mondo che si sono chiesti se davvero la relazione tra le due fosse giunta così improvvisamente al termine. Ma, come denunciato dalla modella, è stata solo l’opera di un hacker, tra lei e la Benson va tutto a meraviglia, come dimostra il dolce scambio di battute tra le due in occasione del compleanno dell'attrice.



