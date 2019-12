I segreti dei banchetti delle feste della Regina: "Non vuole bambini intorno"

Prima che la Regina viaggi fino a Sandringham per le Feste, è solita offrire ai membri della sua famiglia a Buckingham Palace il suo pranzo di Natale annuale che è da sempre un evento strettamente privato. Ma, ora che il marito di Zara Tindall, Mike, anche lui invitato all’esclusivo evento, ha rivelato qualche dettaglio alla stampa, finalmente i sudditi sanno qualcosa di più su queste evento su cui da sempre regna il massimo riserbo. Quest'anno l'ex giocatore di rugby Mike, 41 anni, ha svelato alcuni dettagli sulla riunione di famiglia indetta come da tradizione da Sua Maestà, svelando che la Regina non vuole bambini attorno a sé quando si pranza. I piccoli, compresi i figli di William e Kate, vengono tutti relegati in un’altra stanza e fatti accomodare a un tavolo tutto per loro e poi affidati alle loro tate, incaricate di sorvegliarli e di mantenere ordine e silenzio.

Parlando al podcast della House of Rugby di JOE UK con il presentatore sportivo Alex Payne e il collega ex giocatore di rugby James Haskell, Mike Tindall ha detto: " Non ho bevuto molto, non è decoroso, ci si limita ai brindisi. In tutto siamo circa 70 persone divise in 7 tavoli, mentre i bambini hanno il loro piccolo tavolo in una stanza diversa. Io ero al tavolo del Principe Carlo, una persona davvero adorabile, un uomo molto buono" , ha detto il marito della nipote della regina, Zara Phillips, figlia di sua sorella, la principessa Anna.

A Mike è stato anche chiesto se i reali festeggiano il Natale il 25 dicembre, ma lui ha precisato che, " in effetti no, tranne la Messa. Tutte le cose divertenti se le riservano per la Vigilia di Natale in cui si scambiano i doni a Sandringham, la tenuta della regina nel Norfolk. I regali – ha aggiunto Tindall - sono disposti nella Red Drawing Room su un tavolo coperto di lino bianco, ma si tratta di regali scherzosi, poco costosi o dolcetti fatti in casa, perché, come recita la tradizione, un reale non ha bisogno di nulla. Comunque non vi dirò cosa ho ricevuto io! ”.

Quanto al cibo, infine, non c’è paragone col sontuoso banchetto offerto a Buckingham Palace. "Passare il Natale a Sandringham è divertente, in fondo. Il giorno di Natale è molto tranquillo, stiamo tra noi, ma il cibo è solo un ricco buffet freddo disponibile tutto il giorno su diversi tavoli, non è che ci si sieda insieme a mangiare. Quando hai fame, ti prendi qualcosa col tuo piattino e conversi con qualcuno. In più non manca mai un discorso da parte della Regina e mentre lo fa molti di noi si bevono qualcosa!”, ha concluso scherzando.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?