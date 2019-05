I segreti (naturali) di bellezza di Miranda Kerr

Il segreto di bellezza della top model Miranda Kerr? Non pensate a chissà quale costosissimo ritrovato estetico. L’ex Angelo di Victora’s Secrets, ora sposata col ricco fondatore di Snapchat, adora i prodotti naturali sin da ragazzina grazie agli insegnamenti di sua nonna che era un’esperta erborista e da cui ha imparato tutto quello che c’è da sapere per mantenere in salute il proprio corpo in modo naturale.

Intervistata dal magazine “Grazia”, Miranda Kerr ha raccontato che per iniziare bene la giornata beve del semplicissimo succo di sedano e lo fa bere anche a tutto il resto della sua famiglia, persino al figlio più piccolo, che ha solo 11 mesi.

La modella, che è mamma di Flynn, 8 anni, nato dalla matrimonio con l'ex Orlando Bloom, e di Hart, nato meno di un anno fa dalla relazione con il marito Evan Spiegel, ha rivelato che tutti i membri della sua famiglia bevono succo di sedano prima di mangiare qualsiasi altra cosa al mattino.

“ Lo so che tutti consigliano di iniziare la giornata con un bicchiere d’acqua o di acqua e limone, ma io l’ho testato sul mio corpo e vi assicuro che funziona ” ha detto l’ex top model raccontando che “ in questo momento io e la mia famiglia siamo molto fissati con il succo di sedano. È la prima cosa che assumo e faccio prendere ai miei figli a stomaco vuoto la mattina ”.

“ Ho iniziato a farlo solo per me, poi l'ho fatto prendere a mio marito Evan. Ne consumiamo circa mezzo litro, Flynn ne prende 30 millilitri mentre Hart solo 10, il quantitativo di una piccola siringa di plastica. Disintossica dalle tossine notturne ed è perfetto per sentirsi al top della forma ”, ha spiegato la 36enne modella che ha poi raccontato che un altro dei suoi segreti di bellezza consiste nell'utilizzo dei frutti della pianta di Noni.