I segreti di Prince Ecco i brani inediti e la sua versione di quelli che "regalò"

Chi non ricorda la suadente melodia pop di Manic Monday portata al successo dalle Bangles? Non tutti però sanno che il brano è stato scritto da Prince ma c'è un colpo di scena. A tre anni dalla morte del Folletto di Minneapolis esce la sua versione di questo storico pezzo, così come le sue interpretazioni di tanti successi che Prince ha regalato a star del pop rock più o meno conosciute. Il disco si intitola Originals, sotto la direzione della «Prince Estate» (curata dalla sorella dell'artista)che si favoleggia contenga migliaia di nastri di materiale inedito.

È grande festa per i fan di Prince, perché oltre a questo album escono in questi giorni The Versace Experience per la prima volta in cd e le ristampe di Chaos and Disorder e Emancipation impreziosite per la prima volta dalla versione in vinile. Ma veniamo alle canzoni che Prince ha regalato - selezionate da un manipolo di personaggi tra cui spunta anche Jay Z - senza però dimenticare di mettere da parte la sua personale versione. Manic Monday è fresca e pimpante ma molto diversa da quella stellare delle Bangles. Nell'album c'è anche una chicca funky dance: quella storica Wouldn't You Love to Me? che fu uno dei primi brani incisi da Prince...L'anno è il 1976 e lui non aveva ancora una casa discografica. La leggenda vuole che il cantante la offrì a Michael Jackson, che pare l'abbia rifiutata sprezzantemente, quindi finì nelle mani della carneade Taja Sevelle e rimase praticamente sconosciuta. La duttilità con cui Prince si avvicinava ai più diversi generi musicali - dal rock alla Jimi Hendrix al funky, dal soul all'elettronica passando per la ballad - emerge nella stupenda You're My Love, che il «Principe» regalò al re del country pop Kenny Rogers mel 1987 (firmandola Joey Coco), un piccolo capolavoro che stravolge completamente l'originale di Rogers (anch'egli campione di vendite di dischi in Usa). Nothing Compared 2 You è nota nella versione intimista di Sinead O'Connor, ma Prince l'avevea regalata a The Family, la band della sua fidanzata di allora, ma lui la propone in una sontuosa versione soul con un sassofono da brividi.C'è anche Sex Shooter (che appariva in un'altra versione ancora nel film Purple Rain), che l'artista aveva donato a Apollonia 6, e le tre versioni sono l'una completamente diversa dall'altra. Insomma Originals è un album a tutto ritmo - tanto funky e soul - e con un pizzico di elettronica in brani come Make Up, donata alle Vanity 6 la cui voce fu amante di Prince e morì anch'essa nel 2016. Anche qui Prince non si è risparmiato e ha voluto confrontarsi con gli artisti cui aveva regalato una canzone.

Un'altra chicca è The Versace Experience (Prelude to Gold), finora disponibile come «cassetta» e distribuita in versione videocassetta ai selezionati partecipanti alla sfilata di Versace per la settimana della moda del 1995. Un prodotto ricercatissimo dai fan che per la prima volta esce in cd e in vinile il 13 settembre. Ricco di pezzi inediti, il disco contiene alcuni dei brani più amati da prince come P Control, Gold, Eye Hate U più gli inediti della sua New Poweer Generation Orchestra e il progetto jazz-fusion Madhouse. Inutile dire che il tutto è stato remixato e riadattato per ottenere il massimo dal punto di vista dell'hi-fi e il suono è veramente perfetto. Come bonus per il pre-ordine ci sarà la versione «Club Mix» di Pussy Control. I collezionisti sono avvertiti. «Abbiamo fatto di tutto - hanno comunicato dalla Prince Estate - per fare in modo che la musica di Prince mantenesse la freschezza originale attraverso le moderne tecniche di registrazione e il risultato è eccellente».

Chaos and Disorder del 1996, quaranta minuti di chitarrismo e melodie pop incise quando l'artista si faceva chiamare «The Love Symbol», on avrebbe dovuto essere pubblicato ma entrare negli archivi di Prince, che era ai ferri corti con la Warner Brothers che gli impediva di pubblicare la sua musica alle sue condizioni. L'album fu registrato in tempo record e Prince disse: «Mi hanno detto che Van Halen ha inciso il suo primo disco in una settimana. Questo è quello che stavamo cercando: la spontaneità, ci siamo messi alla prova per capire quanto velocemente saremmo riusciti a registrarlo».

«Sono libero e la mia musica è libera»... Con queste parole l'artista annuncia un bulimico (ma bellissimo) album triplo intitolato appropriatamente Emancipation e da lui definito il «suo disco più importante che tocca i temi e gli stili più diversi, dall'amore ( Somebody's Somebody dedicata alla moglie, la ballerina Mayte Garcia) alla tecnologia (My Computer) più alcune cover farre alla sua maniera. L'album fu celebrato con un concerto a Paisley Park (trasmesso anche da Mtv) il 12 novembre 1996, che Prince definì «liberatorio».