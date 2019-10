I tabloid e le critiche a Meghan Markle: la denuncia di Harry

Fin da quando è entrata a far parte della royal family, Meghan Markle è sempre stata tampinata dalla stampa inglese. C’è molta curiosità sulla vita privata dell’attrice che ora è diventata duchessa e, soprattutto il Mail on Sunday, è molto conosciuto per le stoccate pungenti che rivolge a Meghan. E come ha riportato il The Guardian, pare che il principe Harry avrebbe denunciato il direttore del tabloid dopo che, lo scorso febbraio, avrebbe pubblicato senza nessuna autorizzazione, una lettera privata che la duchessa aveva indirizzato a suo padre.

Il principe accusa pesantemente il tabloid, affermando che da tempo ha messo in atto in una vera e propria campagna d’odio nei riguardi di Meghan Markle. Nel comunicato che Harry avrebbe inviato in redazione, sottolinea che la Markle soffre molto per queste accuse senza nessun fondamento e teme le stesse ripercussioni che ha ricevuto Lady D. In tutta risposta il Mail On Sunday, ha sempre difeso la scelta di pubblicare la lettera sul giornale e, per ora, non avrebbe commentato la denuncia ricevuta dal duca. La causa sarebbe stata intentata per violazione delle norme sulla privacy e abuso di diritto d’autore.

Il tabloid incriminato è uno dei più celebri in Gran Bretagna insieme al Daily Mail, che condivide lo stesso diretto. Ed è sempre stato criticato per le sue accuse, a volte anche ingiustificate, che ha rivolto ai reali inglesi. In special modo Meghan Markle è l’argomento caldo, tanto è vero che la duchessa è stata più volte messa in imbarazzo e la pubblicazione di suo padre è solo la punta dell’iceberg.