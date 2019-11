Dopo i tanti scatti sexy, Bella Thorne si sorprende di essere vestita...

Vestita con una maglietta i cui bottoni a stento trattenano il suo generoso deccoletè e una minigonna dai bordi sfilacciati, Bella Thorne si è fatta un selfie per poi scrivere ironicamente nella didascalia a corredo dell’immagine: “È un miracolo! Sono vestita” e tanti folllower nei commenti hanno concordato che era davvero strano, soprattutto in questi ultimi tempi, vedere una sua foto con indosso degli indumenti, data la sua ultima sfrenata passione per il topless. Dell'attrice e cantante 22enne, infatti, non si contano più le immagini in cui ama mostrarsi nature, con il seno con i capezzoli nascosti per via della ferrea censura di Instagram,i capezzoli o coprendoselo con le mani, facendo letteralmente sognare i suoi milioni di fan, mentre il suo fidanzato, Benjamin Mascolo, del duo musicale Benji e Fede,ha dichiarato di “ non essere geloso, ma fiero di avere accanto a sé e tutta per sé una fidanzata così bella ”.

Certo, gli indumenti che indossa in questa foto forse la copriranno, ma considerando la sexy minigonna che l’aiuta a mettere in mostra gambe perfette e soprattutto la maglia del twinset scelta apposta corta e in una taglia che non è propriamente la sua, visto come non permette ai bottoni di evitare il classico effetto ad occhiello che si verifica quando l’indumento è troppo stretto, Bella Thorne si è sì coperta, ma giusto quanto basta per sembrare comunque e sempre una bomba sexy. Il seno, infatti, fa comunque capolino dalla profonda scollatura del maglioncino e le gambe, abbronzate, toniche e perfette, fanno bella mostra in una serie di scatti che sta facendo impazzire i suoi fan.

In topless o appena vestita: Bella Thorne sembra non conoscere alternative e i follower di tutto il mondo ringraziano la splendida popstar che in questi giorni è impegnata nel girare il sequel del film horror “La babysitter”. All'inizio di questa settimana aveva condiviso una sua foto nella doccia mentre si copriva il seno con l’avambraccio e faceva finta di scacciare il paparazzo che l’aveva immortalata in quella posa sexy in due scatti decisamente hot, mentre il mese scorso ha condiviso una sua foto in topless mentre posava davanti a uno specchio.