"I tuoi trucchi sono scadenti. La gente se n'è accorta". Ferragni attaccata su Instagram

È uscita da una settimana la capsule #LancomexChiaraFerragni, la collezione di make-up che Chiara Ferragni ha creato in collaborazione con Lancôme. La bionda imprenditrice poche ore fa ha pubblicato un video su Instagram in cui viene truccata, mostrando alcuni passaggi della makeup session: “Avete provato a creare alcuni look con la mia Flirty palette di #LancomexChiaraFerragni? Questo è il mio business look” . Ma a quanto pare la collezione non è piaciuta a tutti e molti hanno espresso il loro disappunto riguardo la qualità e il prezzo dell’intera capsule.

“ Da notare che quando viene applicato il prodotto non scrive, dopo il video riparte e l’occhio è perfettamente truccato. Ho visto delle recensioni e per far scrivere quegli ombretti devi passarci su una decina di volte”, commenta un’utente, mentre un’altra ragazza in modo non proprio educato, le fa notare che “la gente ha cominciato a notare che è una collezione fatta con prodotti che fanno schifo anche se sono Lancôme… Avete venduto prima su internet così la gente non si accorgeva della qualità scadente del prodotto. Questo significa fottere tutti i fan e la gente che ti segue in buona fede…”