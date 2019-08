I vip stranieri che hanno scelto l'Italia per le loro vacanze estive

Le vacanze dei vip oltreconfine sono in Italia. Il nostro Paese è stato scelto da diversi personaggi dello spettacolo e dello sport internazionale che, tra Puglia, Sardegna e Costiera Amalfitana hanno deciso di trascorrere un po' di giorni di relax. Ci sono i Beckam, ad esempio, che stanno alloggiando in un resort di lusso in Puglia, ma anche la più piccola delle Kardashian che ha festeggiato il suo compleanno in Costiera. Poi c'è anche Heidi Klum che, dopo le nozze, sta trascorrendo la luna di miele a Capri.

Secondo Tgcom24, tra i vip c'è anche Olivia Palermo insieme al marito tedesco Johannes Hueb che hanno scelto un relais vicino Otranto. Tra Napoli, Capri, Positano e Ischia troviamo anche Alessandra Ambrosio, in vacanza con i figli e il fidanzato. Nella stessa località, come accennato poc'anzi, c'è anche Heidi Klum che ha deciso di sposarsi con Tom Kaulitz. Per le sue nozze, a Capri, è approdata anche Mel B.

In Sardegna, invece, è approdata Adriana Lima ma non solo: nella piazzetta di Porto Cervo da qualche giorno c'è un via vai di celebrità. Tra loro c'è anche Magic Johnson che è sceso dal suo yacht di 85 metri per firmare autografi e fare selfie con i fan.

