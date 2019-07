Iannone stuzzica Giulia De Lellis: "Non credevo avessi questa inventiva..."

Andrea Iannone è alla sua tredicesima stagione nel circuito motociclistico. Il 29enne di Vasto, che compirà 30 anni il prossimo 9 agosto, ha corso per tre anni in 125, per altre tre stagioni in Moto2, mentre in motogp siamo al settimo anno di attività. Dopo quattro stagioni in Ducati e due in Suzuki, l'ex compagno di Belen Rodriguez corre oggi per l'Aprilia con cui però non sta raccogliendo risultati soddisfacenti in questa stagione con il miglior piazzamento ottenuto nel gran premio di Assen in Olanda, con il decimo posto.

Iannone, in pista, non sta rendendo come potrebbe e soprattutto come vorrebbe ma nella vita privata corre come un treno dato che la sua relazione con l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Giuilia De Lellis va a gonfie vele. La ragazza vanta oltre 4 milioni di follower su Instagram e a settembre uscirà il suo libro che affronta un tema molto delicato: il tradimento. Iannone, suo grande fan, ha commentato così la notizia: "In anteprima anche letto! Letto, letto, ragazzi! Bello perché lo ha scritto a mano, io ho letto tutti i suoi appunti, e quindi è una cosa molto bella e originale; non credevo avesse questo genio, sinceramente… Ha un’inventiva veramente imbarazzante!”.