Ida Platano sconvolta da Riccardo Guarnieri: "L'ho visto davanti a casa mia"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti su 'Uomini e Donne Magazine', dopo l'ultimo inatteso incontro tra i due sotto casa della trentottenne siciliana. Alla nota rivista dedicata al programma, la dama ha raccontato di aver visto il suo ex pochi giorni fa duori dal portone di casa: "Una cosa del genere tempo fa me la sarei aspettata, ma questa volta quando l’ho visto davanti casa mia sono rimasta sconvolta. Erano giorni che continuava a scrivermi, doveva dirmi delle cose e io ero pronta ad ascoltare, ma solo per messaggi. In fondo non c’era motivo di sentirci ancora".

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: per ora nessun ritorno di fiamma ma...

Evidentemente Ida Platano non ha dimenticato i silenzi di Riccardo durante la trasmissione 'Uomini e Donne', quindi non se la sentirebbe di riprendere in mano la loro relazione: "Quando ci siamo visti eravamo agitati. Poi abbiamo detto che questa storia avremmo potuto recuperarla in modi diversi, cosa che non è accaduta. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati ed è finita così".

Un abbraccio che per molti fan della coppia potrebbe tenere viva la fiamma. Per il momento, però, Ida Platino e Riccardo Guarnieri sembrano orientati a trascorrere il resto dell'estate lontani. Chissà che non ci siano altri tentativi o chiarimenti da parte del "Cavaliere" nel corso delle prossime settimane. Comunque vada per Ida, Riccardo resterà sempre una persona speciale.

