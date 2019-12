Ida Platano verso le nozze: "In bianco mi sono già sposata, cambio colore"

Una delle coppie più discusse di Uomini e donne si dice, ufficialmente, desiderosa di convolare a nozze. In una recente puntata del dating-show di Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri e Ida Platano erano diventati protagonisti di una romantica proposta di matrimonio. Nella nota trasmissione di Canale 5, infatti, Riccardo aveva portato l'ex, Ida, al centro dello studio, per poi confessarle tutto il suo amore. Una dichiarazione importante quest'ultima, che non ha convinto i telespettatori e il web. Ciò nonostante, Ida e Riccardo hanno scelto di riprovarci, concedendosi un'altra chance.

"La nostra storia è nata con delle incomprensioni -esordiva Riccardo nella sua dichiarazione d'amore dedicata a Ida, a Uomini e donne-, però come ti ho sempre detto, ho provato tutto per la prima volta con te. Il pensiero mi portava sempre a te, perché so la donna speciale che sei. La sai la considerazione che ho di te, lo sai che il cuore non capirà mai. Tu hai detto più volte che 'le esperienze si vivono una volta sola' e io questa non me la volevo far scappare. Ho sbagliato". Il cavaliere aveva, inoltre, rivolto le sue scuse alla Platano, per poi chiedere a quest'ultima di sposarlo: "Ti chiedo scusa, però ero qui a cercare di rimediare in maniera definitiva. Volevo rimediare, perché ho pensato che sono stanco di una situazione del genere. Sei tu la donna della mia vita e volevo chiederti di sposarmi". Alla proposta di matrimonio ricevuta da Guarnieri, Ida non aveva risposto subito. Ma, dopo i continui tira e molla avuti dalla coppia, i due protagonisti del trono over ora hanno voglia di viversi, incuranti dello scetticismo di chi non crede al loro amore. O almeno questo è quanto si evincerebbe dalle ultime dichiarazioni rilasciate dagli stessi, in un'intervista di coppia concessa a Uomini e donne magazine.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di darsi una seconda chance, quella cioé di proseguire la loro love-story, sognando le nozze. Per il momento, i due innamorati non hanno ancora stabilito una data per il loro matrimonio, ma la Platano riesce già a immaginare l'abito da sposa che, presto, potrebbe indossare per il grande passo sull'altare previsto con Guarnieri. “In bianco mi sono già sposata - ha fatto sapere la dama del trono over, nella sua intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne-, forse cambio colore stavolta. Sicuramente non sarò una sposa classica”. E le indiscrezioni sul progetto di vita in comune, condiviso da Ida e Riccardo in vista del futuro, non finiscono qui. Nell'ultimo intervento, Ida Platano ha confidato, inoltre, che -in qualità di testimone di nozze- vorrebbe poter aver al suo fianco la famosa dama torinese del trono over, nonché sua inseparabile amica, Gemma Galgani.

Riccardo Guarnieri commenta il gesto per Ida Platano

Incalzato dalle domande del noto rotocalco - dedicato ai protagonisti di Uomini e donne- Riccardo Guarnieri ha fatto sapere che sentiva fortemente l'esigenza di dimostrare i suoi sentimenti a Ida Platano con un gesto forte e plateale. Motivo per il quale Riccardo ha trovato il coraggio di avanzare la sua proposta di matrimonio alla sua storica fiamma, in tv. “So l’amore che provo per lei, so quello che voglio e so che voglio lei”, ha, infatti, confessato l'intervistato, parlando della ritrovata compagna di vita. Ed è proprio grazie alla sua dichiarazione d'amore, compiuta pubblicamente al trono over, che il cavaliere è riuscito a riconquistarsi la fiducia della sua dolce metà.

