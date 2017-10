Le Iene, Emma Marrone incontra un suo hater: "Piacere, sono la cagna"

Non è la prima volta che Le Iene si preoccupano di smascherare tutti qugli haters dei personaggi famosi che sui social scrivono cattiverie talmente grosse da fare accapponare la pelle. L'anno scorso era toccato a Belen Rodriguez, quest'anno "all'ex rivale" Emma Marrone. Così, dopo aver letto centinaia di insulti sul profilo Facebook di Emma Marrone, la iena Mary Sarnataro decide di organizzare un faccia a faccia tra la cantante e il suo "auguzzino" Giancarlo. Giancarlo è un hater che su Facebook ha augurato per mesi alla Marrone la morte e l'ha insultata con parole pesantissime.

Ma arriva il momento dell'incontro. Immediatamente Emma Marrone lo mette in imbarazzo presentandosi come "la cagna", appellativo che le ha dato lui. La cantante, poi, inizia a leggergli una serie di offese e Giancarlo tenta di replicare: "Ma non è che ti auguro veramente di morire sotto a un camion. E' una cosa istintiva dell'odio. Ho scritto una cosa per aver consensi".

"Ah, ti sei vantato di quello che hai scritto? - ribatte Emma Marrone -. Io ti auguro di avere successo con la tua chitarra. E ti auguro di non avere persone come te che ti insultano perché hai avuto successo in una cosa in cui credevi fin da bambino. Dimmi che la mia musica ti fa cagare, dimmelo in faccia. Non nasconderti su Facebook. Tra l'altro questa è la tua fidanzata, se qualcuno la chiamasse troia?". In evidente difficoltà, Giancarlo cerca di abbozzare una risposta: "Le frasi cagna, troia sono dette a un personaggio pubblico. Io giudico atteggiamenti pubblici. Mi stai sulle palle quando stai in televisione. Non trovo un modo per giustificarmi. L'intento è sbagliato ma molto leggero".

E dopo un botta e risposta al veleno, Giancarlo si scusa, anche se non sembra molto convito. L'hater della Marrone pensa che i personaggi pubblici possano essere presi di mira senza problemi proprio perché personaggi pubblici. "Ma io sono una donna - conclude Emma -. Proprio come la tua fidanzata".