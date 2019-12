Le Iene, Nek fa uno scherzo ai fan ma rischia di essere picchiato

A pochi giorni dal suo concerto a Roma, Nek viene contattato da Le Iene per diventare complice di uno scherzo ai fan: a quattro dei suoi sostenitori più sfegatati viene fatto credere che hanno vinto una giornata insieme al loro idolo, ma la persona che si trovano davanti farà crollare l’idea dell’artista buono e dolce.

Nek, che è tutt’altro che la classica star “sesso, droga e rock and roll”, ha finto di essere un uomo burbero e antipatico, poco socievole e per niente avvezzo al contatto con il suo pubblico, arrivando addirittura a provarci con la compagna di uno dei fan vincitori del concorso fittizio.

Fin dal primo incontro con loro, il cantante complice dello scherzo de Le Iene mostra un atteggiamento completamente diverso con e senza la presenza delle telecamere e Antonio, uno dei suoi storici sostenitori, non nasconde l’amarezza. “ Mi è crollato un mito, tutti possiamo avere una giornata no, però... ”, si lascia scappare lui non appena Nek si allontana dai fan. Ed è proprio il “povero Antonio” a finire vittima del cantante trasformatosi in un vero cattivo. Al giovane, che viene invitato ad accomodarsi nella suite del suo idolo per intonare un brano scritto appositamente per Nek, viene teso un brutto tranello: la fidanzata viene importunata proprio dal cantante che, approfittando dell’assenza del compagno, la invita a trascorrere la serata dopo il concerto in sua compagnia. Imbarazzata Carmela si tira indietro e, non appena ne ha la possibilità, racconta tutto ad Antonio che decide di usare quanto accaduto per raccontarlo sui social e creare uno scoop.

Il confronto tra la coppia e Nek è infuocato e Carmela minaccia di picchiare il cantante per quanto accaduto. Lui riesce, tuttavia, a reggere la messa in scena e continua a prendere in giro gli altri fan che, nel frattempo, lo attendevano in un’altra stanza. Alla vista di una fan troppo in carne, Nek non nasconde il disprezzo nei suoi confronti lasciando sempre più l’amaro in bocca ai ragazzi scelti per partecipare a questo fantomatico concorso.

Ma è la scoperta di un’amante di Nek nella camera di quest’ultimo a far scadere definitivamente l’immagine del cantante agli occhi dei fan. “ Sono stato sposato 12 anni e non ho mai visto niente del genere ”, commenta uno di loro mentre Filippo Neviani, consapevole di aver tirato troppo la corda, decide finalmente di rivelare di essere stato complice di uno scherzo architettato da Le Iene. “ Non vi è venuto in mente che questo potesse essere uno scherzo de Le Iene? – ha domandato Nek ai suoi fan che, venuti a conoscenza della beffa, non hanno fatto altro che tirare un sospiro di sollievo e sciogliere la tensione accumulata con una risata - . Questo è un bellissimo scherzo che io ho fatto a voi. Secondo voi, posso essere così!? ”.