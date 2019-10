Le iene ricordano Nadia Toffa, l'ira dei fan: "Dove sono Mammucari e la Blasi?"

Lo scorso martedì 1° ottobre e in prima serata su italia 1 è andata in onda la puntata speciale dedicata al ricordo di Nadia Toffa, che ha dato il via alla nuova stagione de Le Iene. Per l'occasione il capo-progetto del format, Davide Parenti, ha voluto riunire 100 collaboratori, tra inviati e conduttori che si sono susseguiti nel corso dei 23 anni di storia del programma di approfondimento giornalistico, per dare un ultimo saluto alla compianta autrice del libro Fiorire d'inverno, la quale è scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una battaglia contro il cancro.

La prima puntata de Le Iene, condotto quest'anno da Alessia Marcuzzi, è stata all'insegna di momenti particolarmente commoventi, tra cui quello in cui è andato in onda un video inedito che Nadia Toffa ha registrato poco prima di morire, come una sorta di testamento. Un videofilmato che in poco tempo è diventato virale sui social e ha fatto incetta di like, condivisioni e commenti, ma non sono mancate le critiche. In particolare, molti telespettatori si sono scagliati contro i due grandi assenti all'appuntamento speciale tenutosi in memoria della Toffa, parliamo dei conduttori Ilary Blasi e Teo Mammucari, i quali in passato hanno collaborato in coppia proprio al timone de Le Iene.

"Quasi 10 anni alla conduzione de Le Iene insieme alla Toffa -si legge, infatti, in un commento critico giunto in rete sul tributo a Nadia Toffa- ma Ilary Blasi se ne frega. La grande assente di sempre, visto che non è andata nemmeno al funerale". E in un altro messaggio di contestazione giunto su Twitter, vengono segnalati proprio i due ex volti volti de Le iene assentatisi in studio: "Non c'erano né Ilary Blasi, né Teo Mammucari. Zero rispetto. Zero umanità". In realtà, così come l'attore Luca Argentero e l'ex Miss Italia Miriam Leone, anche la Blasi e Mammucari hanno partecipato solo alla registrazione del video trasmesso in apertura della nuova puntata del format di Italia 1. Ad oggi i diretti interessati, Mammucari e la Blasi, non hanno risposto alle ultime critiche ricevute sui social, mentre la Leone ha voluto chiarire la sua posizione su Instagram: "Non ho potuto partecipare fisicamente, perché mi trovo su un set a chilometri di distanza”.