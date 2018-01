Ignazio: "Colpa mia se Monte è all'Isola? Io direi grazie"

Lunedì 22 gennaio partirà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e fra i naufraghi c'è anche l'ex compagno di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte.

Il modello, dopo la delusione d'amore, è pronto per una nuova esperienza in televisione. E proprio questa sua nuova esperienza è diventata oggetto di dibattito nel programma Casa Signorni. Tutto è iniziato con una frase ironica del padrone di casa Alfonso Signorni, che rivolgendosi a Ignazio Moser, ha esclamato: "E’ colpa tua se è all’Isola Francesco Monte, capisci?". Il giovane ciclista sorride e concorda con la frase di Signorini e gli risponde: "Io direi 'grazie', perché penso che è per lui anche un’occasione di lavoro importante…".

Così gli ospiti del programma hanno detto la loro e, se Jeremias Rodriguez ha confessato che tiferà per Monte, Cecilia Rodriguez è di un'altra idea: "No, io non faccio il tifo per nessuno…". Ma visto che la sua risposta non ha soddisfatto gli altri vip presenti, Cecilia - sempre col sorriso - ha ammesso di non guardare molto la tv, ma nonostante tutto augura ogni bene al suo ex fidanzato. E proprio sull'augurargli ogni bene, le fa eco Ignazio che ribadisce di non provare nessun rancore nei confronti di Francesco.