Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez debuttano su Mtv: "Non ci sentivamo all'altezza"

C'è grande attesa per l'inizio della nuova edizione di Ex on the beach Italia. Il rinnovato dating-show di Mtv verrà trasmesso sul canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV, alle 22.50 e a partire dal prossimo 22 gennaio. Secondo le prime anticipazioni emerse in rete, sono previsti nove episodi più il decimo in versione "Best of", per il format. E, al timone della nuova stagione dell'atteso programma, ci sarà una delle coppie vip più chiacchierate del momento. Parliamo della coppia di ex gieffini formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Dopo aver animato il gioco della Casa del Grande fratello vip, reality in cui avevano avviato la loro frequentazione per poi ufficializzare la loro relazione amorosa in tv, i due volti Mediaset si sono impegnati molto al fine di ottenere il risultato sperato al debutto segnato in qualità di conduttori per Mtv. E, alla luce della nuova esperienza professionale intrapresa in coppia, i due diretti interessati hanno concesso un'intervista esclusiva a 361magazine, a cui hanno spiegato com'è stato prepararsi insieme per la conduzione del format sui "ritorni di fiamma" tra ex.

"È stato bello – ha fatto sapere la modella argentina e classe 1990, incalzata dalle domande della nota fonte e il fidanzato le ha fatto eco –, non ci siamo mai arrabbiati l’uno con l’altro, solo qualche volta (gli intervistati ridono, ndr). Ci siamo aiutati tanto a vicenda”. “A me piace stare tanto con lui- ha, poi, aggiunto la sorella di Belen Rodriguez sulla collaborazione avviata con l'amato Ignazio, per poi assicurare che lavorare con il compagno non è stato difficile-, gli sono molta legata, andrei anche a fare la spesa insieme a lui. Lavorarci non è stato pesante”.

Dal suo canto, l'ex centauro originario di Trento e classe 1992 ha colto l'occasione, per rivelare le insicurezze maturate nell'ultima esperienza: “Cecilia è stata una spalla sulla quale appoggiarsi anche in quei momenti in cui non ci sentivamo all’altezza”.

Belen dispensatrice di consigli per Cecilia Rodriguez