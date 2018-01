Ignazio Moser (quasi) nudo fa infuriare il web

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele e i due vivono il loro amore alla luce del sole.

Tra serate, eventi mondani e episodi della vita di tutti i giorni, Ignazio e Cecilia sono più uniti che mai. Ogni giorno i due fidanzatini condividono con i loro fan foto e video che li ritraggono nella loro quotidianità e, a volte, si lasciano andare a scatti anche un po' più provocanti. Come è successo, in questo caso, a Ignazio Moser.

L'ex ciclista, infatti, qualche giorno fa ha pubblicato fra le sue storie di Instagram una foto davvero provocante. Nell'immagine l'ex ciclista si mostra (quasi) come mamma lo ha fatto. Davanti allo specchio di un bagno di un hotel, Moser lascia cadere morbidamente un lembo dell'asciugamano che lo copre. Qualche centimetro più spostato, l'asciugamano sarebbe stato fatale.

Lo scatto pubblicato su Instagram, però, non ha ricevuto il consenso sperato. Sono centinaia, infatti, i commenti contro Ignazio Moser. Ma gli utenti non hanno attaccato duramente l'ex ciclista solo su Instagram, anche sugli altri social network il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato preso di mira. "Che bisogno avevi di mostrarti nudo?", scrive un utente. E un altro: "Questa foto cosa aggiunte? Ma per favore, dai". (Guarda la foto)