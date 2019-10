Ilaria D’Alessio, chi è la (sensuale) figlia di Gigi

Hanno cognomi famosi e volti meno noti: si tratta dei figli della star che, nella maggior parte dei casi, tentano di seguire le orme del loro celebre genitore o si differenziano per altre doti più o meno nascoste. Così, nelle ultime ore, è venuto alla ribalta il nome della figlia di Gigi D’Alessio, Ilaria D’Alessio, diventata popolare non per le sue doti canore ma per il suo fisico mozzafiato.

Mora, sensuale, con le curve giuste al punto giusto. Ilaria D’Alessio ha 27 anni ed è nata dal matrimonio del cantante napoletano 52enne con la sua prima moglie, la napoletana Carmela Barbato, sposata nel 1986 e dalla quale ha divorziato per amore di Anna Tatangelo.

A conti fatti, Ilaria D’Alessio ha solo 5 anni in meno della sua matrigna Anna Tatangelo ed entrambe possono vantare una bellezza mediterranea molto simile, tanto da spingere i fan a fare continui paragoni tra le due donne.

E sul profilo di Ilaria, come anche quello della Tatangelo, non mancano certo scatti audaci dove la bella 27enne mostra tutta la sua avvenenza. Scollature provocanti, foto in costume da bagno nelle quali è ritratta di spalle ed esibisce un lato B invidiabile. Davanti a tanta bellezza, c’è chi le scrive: “Se potessi scegliere tra la tua matrigna e te: sceglierei un miliardo di volte te. Sei perfetta” .

Che dire, la sua bellezza farà tremare la Tatangelo che è solita intrattenere i suoi fan con altrettanti scatti che bucano l’obiettivo? Oppure Anna, che non ama commentare le polemiche, risponderà a modo suo alla provocazione?

